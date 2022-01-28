28 Ocak 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Meteoroloji 2 bölgede 'çığ' için uyardı! Soğuk hava yurdu terk ediyor
Kar, Marmara'yı terk etti ama Anadolu'da etkisini sürdürüyor. Ama şimdi en büyük tehlike çığ. Dün Erzurum Horasan'da 2 kişi çığ altında kalıp hayatını kaybetmişti. Yeni uyarılar geldi. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da çığ düşme riski var. Gelişmeleri meteoroloji mühendisi Esra Bayhan canlı yayında aktardı.