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Meteoroloji 2 bölgede 'çığ' için uyardı! Soğuk hava yurdu terk ediyor

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Giriş: 28.01.2022 14:50
Kar, Marmara'yı terk etti ama Anadolu'da etkisini sürdürüyor. Ama şimdi en büyük tehlike çığ. Dün Erzurum Horasan'da 2 kişi çığ altında kalıp hayatını kaybetmişti. Yeni uyarılar geldi. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da çığ düşme riski var. Gelişmeleri meteoroloji mühendisi Esra Bayhan canlı yayında aktardı.
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Meteoroloji 2 bölgede ’çığ’ için uyardı!
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