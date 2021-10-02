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Metal yığınına dönen otomobilden sağ çıktı

İHA
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Giriş: 02.10.2021 10:06
Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine hızla çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Menderes Bulvarı üzerinde Denizli'den İzmir istikametine doğru seyir halinde olan 19 yaşındaki Onurcan Kılınç idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık görevlileri yaralı olan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.
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