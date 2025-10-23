23 Ekim 2025, Perşembe

Mest eden görüntüler: Selimiye Camii sis bulutları arasında kayboldu

Mest eden görüntüler: Selimiye Camii sis bulutları arasında kayboldu

Giriş: 23.10.2025 14:35
Sabah erken saatlerde etkisini artıran sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşak ve ana arterlerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Polis ekipleri, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle şehir içi ve çevre yollarında hız yapılmaması uyarısında bulundu. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 13 derece civarında seyrettiği Edirne'de, sisin ilerleyen saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor. Vatandaşlar, mevsimlerin artık değiştiğini ve uzun bir aradan sonra yeniden sisle karşılaştıklarını ifade etti.
