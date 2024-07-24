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Mesai bitti, çile başladı! Metro bozulunca Ankaralı yolda kaldı

Mesai bitti, çile başladı! Metro bozulunca Ankaralı yolda kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 13:31
Mesaiden çıkan Ankaralılar için eve dönüş kelimenin tam anlamıyla çile oldu. Kızılay-Koru Metrosu arızalandı ve seferler durdu. Üstüne bir de otobüsler yetersiz kalınca, duraklarda izdiham yaşandı.
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