Mesai bitti, çile başladı! Metro bozulunca Ankaralı yolda kaldı

Mesaiden çıkan Ankaralılar için eve dönüş kelimenin tam anlamıyla çile oldu. Kızılay-Koru Metrosu arızalandı ve seferler durdu. Üstüne bir de otobüsler yetersiz kalınca, duraklarda izdiham yaşandı.

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