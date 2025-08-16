Mesai arkadaşına çekiçle saldırdı

Olay, saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde faaliyette bulunan bir işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, Kusay A.'yı (18) çekiçle darp etti. Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken, yaralanan şahıs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

