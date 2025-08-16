16 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Mesai arkadaşına çekiçle saldırdı
Mesai arkadaşına çekiçle saldırdı

Mesai arkadaşına çekiçle saldırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2025 01:25
Olay, saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde faaliyette bulunan bir işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, Kusay A.'yı (18) çekiçle darp etti. Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken, yaralanan şahıs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mesai arkadaşına çekiçle saldırdı
Çanakkale’de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
Seydişehir’de metruk depoda yangın
Seydişehir'de metruk depoda yangın
Gölette kurtarmaya çalıştığı kuzeniyle beraber boğuldu
Gölette kurtarmaya çalıştığı kuzeniyle beraber boğuldu
Eskişehir’de belediye binasında yangın paniği
Eskişehir'de belediye binasında yangın paniği
Fırtına gemi seferlerini iptal ettirdi
Fırtına gemi seferlerini iptal ettirdi
1,5 yaşındaki çocuk balkondan düştü
1,5 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Mesai arkadaşına çekiçle saldırdı
Mesai arkadaşına çekiçle saldırdı
Marmara Denizi’nde poyraz sahili vurdu
Marmara Denizi'nde poyraz sahili vurdu
Tokat’ta otomobil takla attı: 1 yaralı
Tokat’ta otomobil takla attı: 1 yaralı
Çaycuma’da aynı yerde iki kez çıkan yangın korkuttu
Çaycuma'da aynı yerde iki kez çıkan yangın korkuttu
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26. yılı
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılı
Konya’da metruk binada yangın
Konya’da metruk binada yangın
Daha Fazla Video Göster