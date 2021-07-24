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Mersin'deki cinayet gibi kazada skandal savunma! İki kadını ezen emekli albay 'intihar ettiler' dedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2021 11:15
Mersin'de pazara giden Fethiye Toprak(66) ile Nebahat Gülmez'e(68) çarpıp ölümüne neden olmaktan yargılanan Emekli Hava Albay Zekeriya Suna, mahkemede skandal bir savunmada bulundu. Kadınların otostop çektiğini öne süren Suna, kadınlar için 'intihar ettiler' dedi ve kazaya kadınların yolda yürümesinin neden olduğunu savundu. Sürücünün Annesinin hayatına mal olan kazanın ardından sürücü Suna'nın serbest bırakılmasına tepki gösteren Ayşe Parlak, "Kaza raporunda akla mantığa sığmayan bir sürü şey var. İntihar ihtimali yok. İkisi de inançlı insanlardı." dedi.
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