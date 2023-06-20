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Mersin'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

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Giriş: 20.06.2023 11:11
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
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