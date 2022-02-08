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Mersin’de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İHA
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Giriş: 08.02.2022 12:36
Mersin Tarsus’ta içinde 30 yolcunun olduğu otobüs ile kamyonun çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Mersin'in Tarsus ilçesinde Çamtepe Mahallesi D-750 Karayolu Tarsus - Pozantı yönü Çamtepe gişelerine yakınında yaşandı.

İddiaya göre, M.K. hakimiyetindeki 33 DK 757 plakalı yolcu otobüsü, yol üzerindeki göbekten karşıya geçen Y.K.'nın kontrolündeki 33 AIF 481 plakalı kamyonun sol arka köşesine çarptı.

REFÜJLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpma sonucu otobüs refüjlere çarparak durabildi.

9 YARALI

İhbarı üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, otobüs içerisinde sıkışan muavin Metin İşveren'i sıkıştığı yerden çıkartı. Kazada otobüste bulunan 30 yolcudan 8'i çeşitli yerlerinden yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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