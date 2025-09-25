25 Eylül 2025, Perşembe

Haberler Yaşam Videoları Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 25.09.2025 16:32
Mersin’in Bozyazı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.
