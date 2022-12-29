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Mersin'de torbacılara şafak operasyonu! Yılbaşı öncesi böyle gözaltına alındılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2022 11:38
Mersin'de 300 polis, narkotik köpekleri ve dron desteğiyle 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, polislerin adresteki aramaları devam ediyor.
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