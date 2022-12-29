29 Aralık 2022, Perşembe
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Mersin'de torbacılara şafak operasyonu! Yılbaşı öncesi böyle gözaltına alındılar
Mersin'de 300 polis, narkotik köpekleri ve dron desteğiyle 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, polislerin adresteki aramaları devam ediyor.