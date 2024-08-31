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Mersin’de tatil sitesinde feci olay! 21. kattan arabanın üzerine düştü

Mersin’de tatil sitesinde feci olay! 21. kattan arabanın üzerine düştü

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 10:34
Mersin'de bir tatil sitesinde feci bir olay yaşandı. Bir kişi 21'inci kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü açılır tavandan içeri girip olduğu yerde sıkıştı. Ağır yaralanan genç adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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21. kattan arabanın üzerine düştü
21. kattan arabanın üzerine düştü
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