23 Kasım 2022, Çarşamba
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Mersin’de son anda kurtuluş! Nefes borusuna yemek kaçan kadını 'Heimlich manevrası' ile kurtardı
Mersin’de bir restoranda nefes borusuna yemek kaçan kadını, iş yeri sahibi, yaptığı 'Heimlich manevrası' ile kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.