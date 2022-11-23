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Mersin’de son anda kurtuluş! Nefes borusuna yemek kaçan kadını 'Heimlich manevrası' ile kurtardı

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Giriş: 23.11.2022 16:56
Mersin’de bir restoranda nefes borusuna yemek kaçan kadını, iş yeri sahibi, yaptığı 'Heimlich manevrası' ile kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Son anda kurtuluş!
Son anda kurtuluş!
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