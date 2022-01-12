Mersin’de sele kapılan aracı kurtarmak isterken canından oluyordu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir sürücü, dere yatağında mahsur kalan aracını kurtarmak isterken akıntıya kapıldı. O anlar kameraya yansıdı. Boğulma tehlikesi geçiren sürücü, sığ bölgede karaya çıkarak kurtuldu. Araç ise itfaiye tarafından bulunduğu yerden alındı.

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