12 Ocak 2022, Çarşamba
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Mersin’de sele kapılan aracı kurtarmak isterken canından oluyordu
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir sürücü, dere yatağında mahsur kalan aracını kurtarmak isterken akıntıya kapıldı. O anlar kameraya yansıdı. Boğulma tehlikesi geçiren sürücü, sığ bölgede karaya çıkarak kurtuldu. Araç ise itfaiye tarafından bulunduğu yerden alındı.