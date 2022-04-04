Mersin’de şaşkına çeviren olay! Oğlak tüysüz doğdu… Bebek gibi bakılıyor

Mersin'de hayvancılıkla uğraşan Tosun ailesinin keçilerinden biri ikiz doğum yaptı. Dünyaya gelen oğlaklardan biri ölürken, diğeri ise görenleri şaşkına çevirdi. Sahiplerinin önce şaşırdığı ardından da torunlarının kıyafetini giydirerek özenle baktığı oğlağı merak edip gelenler bile olmaya başladı.

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