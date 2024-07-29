Mersin’de sahte ilaç yapan 2 şüpheli yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda cinsel içerikli sahte ilaç yapıp piyasaya süren 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada 6 bin dolu 26 bin adet kapsül ile 430 litre karışım malzemesi ele geçirildi.