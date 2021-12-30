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Mersin'de sahte içki operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

İHA
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Giriş: 30.12.2021 09:11
YIlbaşı öncesi sahte ve kaçak içki denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Mersin'in Tarsus ilçesinde 66 litre sahte içki ve 190 litre etil alkol ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.
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