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Mersin’de sahil portakal doldu

İHA
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Giriş: 24.03.2022 12:13
Mersin’de dereden akıntıyla gelerek denize döküldüğü değerlendirilen çok miktarda portakal sahili kapladı. Rus turistler ve çocuklar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.
Mersin’de sahil portakal doldu
Mersin’de sahil portakal doldu
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