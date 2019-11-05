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05.11.2019

Mersin'de pes dedirten hırsızlık! Kameralara böyle yansıdı

Mersin'de parkta uyuyan bir vatandaşın boynundan kolyeyi çalan hırsız, önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı. Görüntülere göre yanında bulunan bir arkadaşıyla vatandaşın yanına giden zanlı, kolyeyi kısa sürede alıyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahsı, yanındakiler zorla bölgeden götürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, 10 Ekim 2019 tarihinde merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Parkta uyuyakalan bir vatandaş, uyandığında boynunda bulunan altın kolyesinin olmadığını fark etti. Bunun üzerine Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım isteyen vatandaş, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs veya şahıslardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, bölgedeki ve şüphelilerin kaçış güzergahları üzerindeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin M.T. olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adreslere operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda şahıs kıskıvrak yakalanırken, çaldığı kolye de ele geçirildi.
Emniyetteki ifadesinin ardından şahıs adliyeye sevk edilirken, çaldığı kolye de sahibine teslim edildi.

RAHAT TAVIRLARIYLA PES DEDİRTTİ

Öte yandan, hırsızlık anı bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, parkta uyuyan vatandaşın yanına bir arkadaşıyla gelen şüpheli, bir süre etrafı kontrol ediyor. Daha sonra vatandaşın boynundaki kolyeyi almak için hareke geçen şahıs, kısa sürede kolyeyi alıyor. Ardından yanlarına bir kişinin daha geldiği görülürken, hırsızlık şüphelisi olay yerinden zorla götürülüyor. Rahat tavırlarıyla pes dedirten zanlı, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı.

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