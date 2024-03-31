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Mersin'de park halindeki 3 tır alev alev yandı

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Giriş: 31.03.2024 13:33
Mersin'de tır garajında park halindeki 3 tır alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Oy kullanmaya atıyla geldi
Oy kullanmaya atıyla geldi
Mersin’de park halindeki 3 tır alev alev yandı
Mersin'de park halindeki 3 tır alev alev yandı
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