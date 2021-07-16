Mersin'de orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı! 50 ev boşaltıldı

Mersin'in Aydıncık ilçesinin Pembecik Mahallesi Şırşır bölgesindeki kızılçam ormanında çıkan yangına hem havadan hem karadan müdahale çalışmaları devam ediliyor. Etraf il ile ilçelerden yollanan takviye ekiplerinin de bulunduğu söndürme çalışması, şiddetli rüzgar sebebiyle güçlükle gerçekleştiriliyor. Sabah sularında genişleyerek devam ederken olası bir tehlikeye karşı önlem amaçlı 50 ev boşaltıldı.

Dün sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesinde çıkan orman yangını devam ediyor.

MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR

Havadan 3 uçak ile 21 helikopter ve karadan 164 arozöz yangına müdahale ediyor. Tedbir amacıyla 50 evde boşaltıldı.