07 Eylül 2022, Çarşamba
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Mersin'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Son dakika haberleri... Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.