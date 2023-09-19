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Mersin'de organize suç örgütüne şafak operasyonu 17 gözaltı

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Giriş: 19.09.2023 11:07
Mersin'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 silah, 1 tam otomatik silah, 3 pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca 1 ikamette yasaklı ırk köpek ile avlanması yasak şahin de muhafazaya alınıp doğa ve hayvan koruma polislerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin cinayet şüphelisi olduğu, 1'i hakkında ise 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.
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