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Mersin’de mürdüm eriği hasadı! Mürdüm eriğinde bu yıl rekolte yüksek

Mersin’de mürdüm eriği hasadı! Mürdüm eriğinde bu yıl rekolte yüksek

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 14:59
Türkiye'nin en önemli meyve üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde açık alanda mürdüm eriği üretimi yapılıyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Miras aktardı.
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