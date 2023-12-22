22 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Mersin'de MİT ve emniyetten ortak operasyon! Uyuşturucu baronu kıskıvrak yakalandı

Mersin'de MİT ve emniyetten ortak operasyon! Uyuşturucu baronu kıskıvrak yakalandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.12.2023 08:58
Güncelleme:22.12.2023 09:00
Son Dakika: Mersin'de MİT ve emniyetin yaptığı ortak operasyonla, 'G-42' koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu 'Zafer Ramadan' isimli şüpheli yakalandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Hangi iller için uyarı var?
Hangi iller için uyarı var?
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Vatandaş mağdur oldu
Vatandaş mağdur oldu
Mersin’de MİT ve emniyetten ortak operasyon!
Mersin'de MİT ve emniyetten ortak operasyon!
İstanbul’da korkunç olay!
İstanbul'da korkunç olay!
Otomobil kağıt gibi katlandı
Otomobil kağıt gibi katlandı
Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Şantaj çetesinin kurban avı!
Şantaj çetesinin kurban avı!
Haramidere’de korkutan görüntü!
Haramidere’de korkutan görüntü!
Tunahan’dan haber var!
Tunahan’dan haber var!
Antalya’da dev dalgalar oluştu
Antalya’da dev dalgalar oluştu
Göçmenlerin yardımına Türkler yetişti !
Göçmenlerin yardımına Türkler yetişti !
Daha Fazla Video Göster