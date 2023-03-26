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Mersin'de minibüste kadınların kavgası kamerada

DHA
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Giriş: 26.03.2023 13:02
Olay, Eski Ömerli Mahallesi Yeşilyol Caddesi'nde seyreden bir minibüste meydana geldi. Tarsus Ulaşım A.Ş.'ye ait minibüsteki 2 kadın önce tartıştı, ardından kavga etti. O anlar, minibüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde; tartışan kadınların kavgaya tutuştuğu, ardından araya diğer yolcuların girdiği görüldü
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