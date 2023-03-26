Mersin'de minibüste kadınların kavgası kamerada

Olay, Eski Ömerli Mahallesi Yeşilyol Caddesi'nde seyreden bir minibüste meydana geldi. Tarsus Ulaşım A.Ş.'ye ait minibüsteki 2 kadın önce tartıştı, ardından kavga etti. O anlar, minibüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde; tartışan kadınların kavgaya tutuştuğu, ardından araya diğer yolcuların girdiği görüldü