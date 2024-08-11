Mersin'de maganda dehşeti! Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı | O anlar kamerada

Mersin'in Tarsus ilçesinde saldırgan sürücü ambulanstaki görevlilere dehşeti yaşattı. Ambulansın önünü kesen maganda sürücü aracın camı yumruklamaya başladı ve 112 personeli 2 kadın korkudan ağlamaya başladı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.