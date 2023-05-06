06 Mayıs 2023, Cumartesi
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Mersin’de korkutan görüntüler! Fırtına ve hortum biri tır iki aracı devirdi çatıları uçurup seraları parçaladı
Mersin'de meteorolojinin uyarısının ardından fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum biri tır iki aracı devirdi. Olayda hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Öte yandan fırtına, çatıları uçup seralara zarar verdi. İşte dehşete düşüren o görüntüler...