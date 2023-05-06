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Mersin’de korkutan görüntüler! Fırtına ve hortum biri tır iki aracı devirdi çatıları uçurup seraları parçaladı

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Giriş: 06.05.2023 13:54
Mersin'de meteorolojinin uyarısının ardından fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum biri tır iki aracı devirdi. Olayda hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Öte yandan fırtına, çatıları uçup seralara zarar verdi. İşte dehşete düşüren o görüntüler...
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