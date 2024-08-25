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Mersin'de korkunç cinayet! Kayıp öğretmen Devrim Emir ölü bulundu! Polis her yerde o ismi arıyor

Mersin'de korkunç cinayet! Kayıp öğretmen Devrim Emir ölü bulundu! Polis her yerde o ismi arıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.08.2024 20:44
Mersin'de günlerdir kendisinden haber alınamayan matematik öğretmeni Devrim Emir, evinde cansız şekilde bulundu. Evinden gelen kötü koku ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler Emir'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Emir'in erkek arkadaşı olan M.O.'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.
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