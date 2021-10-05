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Mersin'de kaya büyüklüğünde mantar bulundu! Görenler gözlerine inanamadı

AA
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Giriş: 05.10.2021 16:38
İlçede esnaflık yapan Kamil Sezer, mantar toplamak için Toros Dağları'nın 2000 rakımındaki yaylalara çıktı. Gezintisi sırasında kayaya benzer bir cisim fark eden Sezer, incelemesinde bunun büyük bir mantar olduğunu fark etti. Sezer, gazetecilere, sık sık yüksek rakımda mantar toplamaya çıktığını belirterek, "Yıllardır mantar toplarım ama ilk defa bu kadar büyük ve ağırıyla karşılaştım. Mantar tüm arkadaşlarımın ilgisini çekti." dedi.
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