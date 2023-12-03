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Mersin’de kalık festivali! Festivalde ücretsiz balık ekmek dağıtılıyor

A Haber
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Giriş: 03.12.2023 14:03
Mersin'de balık festivali düzenleniyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan  Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak festival hakkında bilgiler verdi.
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