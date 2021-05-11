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Mersin'de Hayriye öğretmen 15 kişiyi evlenme vaadiyle dolandırıp paralarını aldı
Mersin’de, aralarında 2 müteahhittin de olduğu çok sayıda kişi, öğretmen Hayriye K.’den şikâyetçi oldu. Evlilik vaadi ile dolandırıldıkları iddiası ile yapılan şikâyetler üzerine K. hakkında 15'e yakın dava açıldı. Müteahhit F. U., K. adına devrini yaptığı 4 daireye tedbir koydurdu. Kentte tesisat işleri yapan Nuri Ö. ise K.’ye yönelik icra takibi yaptı.