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Mersin’de halk otobüsünün freni patladı, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı... O anlar kamerada

DHA
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Giriş: 23.11.2021 11:52
Mersin’in Tarsus ilçesinde halk otobüsünün freni patladı, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Kazada otobüs içindeki 3 yolcu yaralandı. Kaza anın kameralara yansıdı. Olay Atatürk Caddesi Kültür Parkı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sunay Atilla Üst Geçitten inen M.F.G. (42) idaresindeki halk otobüsünün fren patladı. Frenin tutmadığını farkına varan sürücü M.F.G., kırmızı ışıkta bekleyen Burç M.'nin (38) kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle ışıkta bekleyen Haydar Cura idaresindeki plakalı otomobil, Oğuz A.'nın kullandığı otomobil, Özlem D. yönetimindeki otomobil, Nebahat G. idaresindeki otomobil ve Coşkun Y. idaresindeki otomobil ile zincirleme kazaya karıştı. Araçlarda hasar meydana geldi. Savaş alanına dönen kavşakta trafik kapanma noktasına geldi. Çarpmanın etkisiyle araç içinde yolculuk yapan Ali Turgay K. (72) adlı kişi oturduğu koltuktan ön tarafa fırladı. Kazada otobüs içinde bulunan Ali Turgay K. ile birlikte İsmet Efe B. ve Hikmet Melih B. adlı çocuklar da yaralandı.
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