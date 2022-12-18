Mersin'de görenleri şaşkına çeviren olay! Böyle dünyaya geldi... 10 katı fiyat teklif ettiler vermedi

Mersin'de görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. 3 yıldır civciv ve tavuk besleyen ziraat mühendisi Emre Türkmen, kümese gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Civcivi gören hem şaştı hem de satın almak istedi. Türkmen, 10 katı fiyat teklifine rağmen civcivi varmedi. Bakın nasıl dünyaya geldi...

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