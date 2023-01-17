Mersin'de gece yarısı feci kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarpıp alev aldı | Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM Otoyolu'nda askeri personel taşıyan otobüs, önünde seyir halinde olan demir profil yüklü TIR'a çarptı. İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 20 kişinin de yaralandığı kazadan sonra otobüs çıkan yangında demir yığını haline dönüştü.