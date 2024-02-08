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Mersin’de gaz kaçağı paniğe sebep oldu! Yol çalışmasında doğalgaz borusu zarar gördü, kısa süreli panik yaşandı

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Giriş: 08.02.2024 19:21
Mersin’in Erdemli ilçesinde yol çalışması esnasında doğalgaz borusunda kaçak oluştu. Gaz kaçağı nedeniyle kısa sürekli panik yaşandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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