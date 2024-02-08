Mersin’de gaz kaçağı paniğe sebep oldu! Yol çalışmasında doğalgaz borusu zarar gördü, kısa süreli panik yaşandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde yol çalışması esnasında doğalgaz borusunda kaçak oluştu. Gaz kaçağı nedeniyle kısa sürekli panik yaşandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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