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Mersin’de feci kaza! Canlı hayvan taşıyan TIR devrildi… Onlarcası telef oldu

İHA
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Giriş: 16.05.2023 18:02
Son dakika haberi... Mersin'in Erdemli ilçesinde canlı hayvan taşıyan TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaklaşık 60 küçükbaş hayvan telef oldu.
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