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Mersin'de düştüğü sahilde mahsur kalan Rus kurtarıldı

Mersin'de düştüğü sahilde mahsur kalan Rus kurtarıldı

İHA
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Giriş: 28.07.2024 12:19
Mersin'in Gülnar ilçesinde, kayalıklardan düşerek sahil kenarında mahsur kalan Rus uyruklu şahıs, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.
Düştüğü sahilde mahsur kalan Rus kurtarıldı
Düştüğü sahilde mahsur kalan Rus kurtarıldı
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