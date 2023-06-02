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Mersin'de drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza

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Giriş: 02.06.2023 15:59
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobiliyle drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesilerek ehliyetine el konuldu. Otomobil ise yediemin otoparkına çekildi.
Drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza
Drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza
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