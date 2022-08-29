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Mersin’de dikkatsiz sürücünün sebep olduğu kaza kamerada!

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Giriş: 29.08.2022 11:24
Mersin’de park ettiği otomobilin sürücüsünün kontrolsüz açtığı kapı, oradan geçen motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü başka bir araç altına girerek ağır yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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