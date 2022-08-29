29 Ağustos 2022, Pazartesi
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Mersin’de dikkatsiz sürücünün sebep olduğu kaza kamerada!
Mersin’de park ettiği otomobilin sürücüsünün kontrolsüz açtığı kapı, oradan geçen motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü başka bir araç altına girerek ağır yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.