05 Mart 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Mersin’de dikkat çeken görüntü: Deniz ikiye bölündü! Rengi kahverengiye dönüştü
Mersin'in Erdemli ilçesinde Alata deresinin yoğun yağışlar sonrasında çamurlu akmasıyla birlikte Akdeniz'in rengi de değişti. Kıyadan itibaren yaklaşık 1 kilometre açığa kadar dereden gelen çamurlu su denizin bir bölümünü kahverengiye çevirdi. Öte yandan belirli bir noktada çamurlu su ile denizin mavi sularının sınır çizgisi gibi bir görüntü oluşturması ise dikkat çekti