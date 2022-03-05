Mersin’de dikkat çeken görüntü: Deniz ikiye bölündü! Rengi kahverengiye dönüştü

Mersin'in Erdemli ilçesinde Alata deresinin yoğun yağışlar sonrasında çamurlu akmasıyla birlikte Akdeniz'in rengi de değişti. Kıyadan itibaren yaklaşık 1 kilometre açığa kadar dereden gelen çamurlu su denizin bir bölümünü kahverengiye çevirdi. Öte yandan belirli bir noktada çamurlu su ile denizin mavi sularının sınır çizgisi gibi bir görüntü oluşturması ise dikkat çekti