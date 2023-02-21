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Mersin'de deprem anında yaşanan panik kamerada

İHA
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Giriş: 21.02.2023 15:54
Hatay'da yaşanan 6.4 ve 5.8'lik depremlerin şiddetli hissedildiği Mersin'de panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Markette, oyun salonlarında, berberde, kafelerde depreme yakalanan Mersinliler panikle kendilerini dışarıya attı.

Hatay'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 294 kişinin yaralandığı 6.4 ile 5.8 büyüklüğündeki depremler birçok ilde şiddetli hissedildi. Mersin'de de şiddetli hissedilen deprem paniğe neden olurken, o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kentin çeşitli bölgelerindeki market, oyun salonu, berber, kafelerde depreme yakalanan Mersinliler, panikle dışarı kaçtıkları görülüyor.

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