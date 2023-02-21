21 Şubat 2023, Salı
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Mersin'de deprem anında yaşanan panik kamerada
Hatay'da yaşanan 6.4 ve 5.8'lik depremlerin şiddetli hissedildiği Mersin'de panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Markette, oyun salonlarında, berberde, kafelerde depreme yakalanan Mersinliler panikle kendilerini dışarıya attı.
Hatay'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 294 kişinin yaralandığı 6.4 ile 5.8 büyüklüğündeki depremler birçok ilde şiddetli hissedildi. Mersin'de de şiddetli hissedilen deprem paniğe neden olurken, o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kentin çeşitli bölgelerindeki market, oyun salonu, berber, kafelerde depreme yakalanan Mersinliler, panikle dışarı kaçtıkları görülüyor.