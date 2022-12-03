Mersin’de dehşete düşüren olay! Engelli gence tekme tokat saldırdılar

Mersin'de cam kemik hastası olduğu için yürüyemeyen 17 yaşındaki genç, arkadaşının aracıyla evine götürülürken bir şahıs tarafından camdan aşağı çekilip darp edildi. Bir bacağı ve kolu kırılan gencin tedavisi sürerken, yakalanan şüpheli serbest kaldı.