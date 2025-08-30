30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Mersin’de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2025 13:51
Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışması sonucunda; DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırdığı tespit edilen şüpheliler yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat ve dron destekli gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda W.N.M.A.B., S.N.M.B., N.N.M.A.B., B.A.A., M.I., E.E., H.H.J. ve M.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
