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Mersin'de 'borç' dehşeti! Önce ateş etti ölmeyince boğazını makasla kesti

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Giriş: 28.11.2023 16:09
Mersin'de F.E., alacağı nedeniyle tartıştığı atölye sahibi Hülya Kırmızı'yı önce tabancayla vurdu, ölmediğini görünce talihsiz kadının boğazını makas ile kesti. Kırmızı ağır yaralanırken, kaçan şüpheli yakalandı.
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