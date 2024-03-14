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Mersin'de 'Bitcoin' dolandırıcılığı: 19 gözaltı

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Giriş: 14.03.2024 09:10
Mersin'de sahte 'Bitcoin' sitesine üye yapılmış gibi gösterilerek yüksek kar vadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.
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