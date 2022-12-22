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Videolar Yaşam Videoları Mersin'de bir gencin sopayla dövülüp, tabancayla vurulmasını kaydedip sosyal medyadan yayınladılar!

Mersin'de bir gencin sopayla dövülüp, tabancayla vurulmasını kaydedip sosyal medyadan yayınladılar!

DHA
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Giriş: 22.12.2022 14:26
Mersin'de bir gencin sopayla darbedilip, ardından sokak ortasında tabancayla vurularak yaralandığı görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.
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