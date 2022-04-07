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Mersin’de aksiyon filmlerini aratmayan olay: Kelepçeli şahıs polis otosunun camından atlayıp kaçtı!

AA
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Giriş: 07.04.2022 16:24
Mersin'in Tarsus ilçesinde hayrete düşüren bir olay yaşandı. Polis otosunun camını kırdığı için gözaltına alınan sanık, aynı araçtan elleri ters kelepçeli halde kaçmaya çalıştı. O anlara tanık olan vatandaşlar yaşananları şaşkınlıkla izledi.
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