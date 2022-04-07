07 Nisan 2022, Perşembe
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Mersin’de aksiyon filmlerini aratmayan olay: Kelepçeli şahıs polis otosunun camından atlayıp kaçtı!
Mersin'in Tarsus ilçesinde hayrete düşüren bir olay yaşandı. Polis otosunun camını kırdığı için gözaltına alınan sanık, aynı araçtan elleri ters kelepçeli halde kaçmaya çalıştı. O anlara tanık olan vatandaşlar yaşananları şaşkınlıkla izledi.