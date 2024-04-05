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Mersin'de aile faciası! Anne ile oğul evde, baba araçta yanarak öldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2024 19:36
Mersin'de yaşayan, anne Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya evlerinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Baba neşet kaya ise eve 5 kilometre uzaklıktaki otomobilde yanarak hayatını kaybetti. Ekipler olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.
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