Mersin'de 8 iş yerine 1 milyon 550 bin TL ceza kesildi

Mersin polisinin iş yerlerine yönelik yaptığı kapsamlı denetimde, usulsüzlük tespit edilen 8 iş yerine toplam 1 milyon 550 bin TL ceza uygulandı. 46 ekip ve 142 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, SGK ve Maliye ekipleri de yer aldı.