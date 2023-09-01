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Mersin ve Diyarbakır'da 2 zehir taciri ile 389 kilogram uyuşturucu madde yakalandı

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Giriş: 01.09.2023 11:36
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 2 zehir taciri ile 279 kilogram esrar ve 110 kilogram skunk ele geçirildiğini bildirdi.
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